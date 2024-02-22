Путин за рулем «КамАЗа» прибыл на трассу М-12 «Восток» под Казанью

Путин прибыл в многофункциональную зону (МФЗ) на одном из участков трассы М-12 «Восток» под Казанью за рулем «КамАЗа». Об этом сообщил ТАСС.

Вместе с главой государства в кабине большегруза сидел вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Российский лидер ознакомится с презентацией о развитии трассы, а также встретится с руководителями логистических автомобильных компаний и с водителями.

До этого Путин заявил, что намерен посмотреть новые машины «КамАЗа».

«У них новые машины появляются, надо посмотреть будет сегодня», — подчеркнул глава государства.

О своих планах он сообщил во время беседы с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Встреча Путина с главой Республики состоялась 22 февраля.

До этого немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck (входит в группу компаний Mercedes-Benz Group) продал свои 15% акций в компании-производителе дизельных грузовых автомобилей «КамАЗ» в 2024 году.

Ранее стало известно, что на трассе М-11 «Нева» в пять раз вырастет число беспилотных грузовиков.