Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М

Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М является отличной техникой, заявил президент России Владимир Путин, который совершил полет на этом ракетоносце. Слова Путина передает ТАСС.

«Мы получаем новую технику, техника отличная! Она, действительно, нового поколения. Как я сказал командиру судна и сейчас еще раз скажу руководству министерства обороны, конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил», — сказал Путин.

22 февраля российский президент посетил авиационный завод в Казани, чтобы совершить полет на модернизированном ракетоносце. Воздушное судно, которому было присвоено имя «Илья Муромец», взлетело около 15:30 (совпадает с мск).

Изначально пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что полет продлится около 40 минут. При этом он отказался заранее раскрывать детали мероприятия, включая маршрут самолета, и назвал соответствующую информацию военной тайной.

Ранее Путин напомнил военным, что их всегда ценили в России.