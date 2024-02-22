В Германии сочли, что противостоящие РФ политики повторят судьбу Наполеона и Гитлера

Каждого, кто захочет тягаться с Российской Федерацией, ждет судьба Наполеона или Гитлера. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Матиас Моосдорф, передает РИА Новости.
С таким заявлением парламентарий выступил во время дебатов по проекту резолюции о поставке Украине дальнобойных ракет, в том числе Taurus.
«Десять лет войны на Украине учат нас тому, что каждый, кто решит тягаться с Россией, закончит либо как Наполеон в 1812 году, либо еще хуже — как в 1945», — отметил Моосдорф.
Он подчеркнул, что хотел бы напомнить об этом в связи с «вашим намерением «поставлять ракеты Taurus».
Депутат добавил, что Германия подписывала договор «Два плюс четыре». Согласно второй статье документа, страна подтвердила, что с немецкой земли «будет исходить только мир». Моосдорф призвал политиков ФРГ, чтобы вместо поставок оружия Украине они начали проводить дипломатические инициативы. Он обратил внимание на необходимость встречи канцлера Олаф Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее стало известно, что большинство немцев считают, что Шольц не справляется с кризисом в ФРГ.