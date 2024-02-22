В МИД Белоруссии ответили на планы Литвы закрыть два КПП

Решение Литвы о закрытии двух пограничных с Белоруссией пунктов пропуска является политически мотивированным шагом. Об этом сообщило министерство иностранных дел Белоруссии, передает РИА Новости.

«Решение литовских властей о закрытии с 1 марта 2024 года еще двух пунктов пропуска Котловка – Лаворишкес и Привалка – Райгардас и ограничении пассажирского сообщения является исключительно политически мотивированным шагом, в том числе в рамках набирающих обороты электоральных кампаний», — следует из заявления белорусского МИД.

Также в ведомстве отметили, что страна должна жестко реагировать на недружелюбные действия Вильнюса.

До этого сообщалось, что правительство Литвы одобрило предложение МВД прекратить движение через два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Белоруссией, с 1 марта будут закрыты КПП «Райгардас» и «Лаворишкес». Через данные пункты пропуска не смогут перемещаться ни пешеходы, ни транспорт. Также с весны будет ограничено движение пешеходов и велосипедистов через КПП в Медининкай и Шальчининкай.

Также предлагается рассмотреть предложения об ограничениях по выходу пассажиров из поездов и посадке в них, которые следуют через железнодорожный пропускной пункт в Кяне на границе с Белоруссией. Кроме того, в два раза предлагается уменьшить число рейсовых автобусов, курсирующих через границу.

Ранее в Литве призвали думать о 14-м пакете санкций против РФ, не дождавшись принятия 13-го.