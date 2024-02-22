Медведчук раскрыл условия для урегулирования украинского кризиса

Оппозиционный украинский политик и председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что урегулирование конфликта возможно только при выполнении трех условий. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Медведчука, одно из них заключается в признании независимости и суверенитета стран мира со стороны коллективного Запада. Речь идет о государствах, которые не попадают в данную категорию.

«Признать их независимость и суверенитет, признать и дать гарантии безопасности в плане невозможности военного вторжения в эти страны», — пояснил политик в ходе интервью, приуроченного к годовщине государственного переворота на Украине.

Он пояснил, что с момента окончания Второй мировой войны американские войска более 50 раз вторгались в другие страны.

В то же время Медведчук обратил внимание на необходимость добиться от коллективного Запада отказа от так называемого «экспорта демократии». Политик пояснил, что в реальности этот процесс представляет собой попытку США и их союзников «монополизировать политику» в иных государствах.

Еще одно условие мира на Украине заключается в признании приоритета жизней людей в любых политических вопросах и конфликтах, добавил председатель совета «Другой Украины». Отказ ставить человеческие жизни во главу угла Медведчук назвал трагедией.

«И третье условие — необходимо сделать все для того, чтобы внедрить новый миропорядок. Старые условия безопасности стран, которые созданы на базе Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности ООН, устарели, они уже не действуют», — резюмировал он.

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