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В Польше рассказали об угрозе развала сельского хозяйства из-за Украины

Экс-премьер Польши Качиньский: Украина не должна разорить агропром Польши

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Czarek Sokolowski/AP

Экс-премьер Польши, глава оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что тяжелая ситуация на Украине и ее проблемы не должны привести к развалу сферы сельского хозяйства Польши. Слова Качиньского приводит РИА Новости.

«Я понимаю, в какой ситуации находится в данный момент Украина, знаю, что сейчас нужно поступать способом, предусматривающим эту ситуацию, но это не означает, что мы можем довести до глубокой дестабилизации ситуации в нашей стране», — считает политик.

Он отметил, что впоследствии Варшава и Киев могут заключить двусторонний договор, который бы регулировал отношения Украины и Польши в сфере поставок агропродукции.

До этого вице-спикер сейма страны Кшиштоф Босак сообщал, что в Варшаве предлагают в дополнение к эмбарго четырех видов зерна запретить ввоз с Украины 18 видов сельскохозяйственной продукции.

По его мнению, эта мера необходима, поскольку Брюссель в настоящее время не идет на переговоры с Варшавой по стабилизации сельскохозяйственных рынков Польши.

Ранее поляки высказались о «нападении» России на Польшу.

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