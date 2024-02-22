Депутат ДНР допустил «исчезновение» Украины

У Украины есть два варианта — исчезнуть или проснуться. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат ДНР Владимир Бидевка, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил о подготовке передачи Киеву истребителей F-16.

Столтенберг намекнул, что Украина, получив американские самолеты-истребители F-16, сможет наносить удары по территории Российской Федерации.

«По сути, у Украины и ее населения два варианта — исчезнуть или проснуться», — написал Бидевка.

22 февраля министерство обороны Дании сообщило о намерении передать первые истребители F-16 Украине летом 2024 года.

В этот же день бывший депутат Европарламента от Латвии, журналист Андрей Мамыкин признался, что беседовал с Йенсом Столтенбергом и никогда теперь не забудет этот разговор. Лидер Североатлантического альянса исключил горячую фазу войны с Россией.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила НАТО в прямой вовлеченности в конфликт на Украине.

Ранее стало известно о наиболее предпочтительном кандидате на замену Столтенбергу.