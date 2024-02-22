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Медведчук заявил, что в его адрес продолжают поступать угрозы

Медведчук заявил, что ему и его семье продолжают поступать угрозы расправой

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Sergei Grits/AP

Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что ему до сих пор угрожают расправой за выступления против политики украинского лидера Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

Власти Украины обвинили Медведчука в государственной измене и содействии терроризму, а также лишили его украинского гражданства. Политик был передан российской стороне в результате обмена пленными в 2022 году.

«Это (угрозы) продолжается сейчас, когда я нахожусь в Москве. Вы откройте страницы средств массовой информации Украины, и вы увидите эти угрозы, угрозы жизни мне, семье», — сказал политик в интервью агентству.

По его словам, все это происходит на фоне расправы над бывшим депутатом Верховной рады Украины Ильей Кивой. В произошедшем с парламентарием Медведчук обвинил власти Украины, Службу безопасности страны.

В этом же интервью Медведчук заявил, что контактирует с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее Медведчук раскрыл подробности своего освобождения.

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