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Бывший польский министр заявил, что Украина «коррумпирована до дна»

Бывший польский министр Ардановский заявил, что Украина коррумпирована до дна

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Wikimedia Commons

Сельское хозяйство Украины коррумпировано «до дна». Такое заявление сделал бывший министр сельского хозяйства и развития села Польши Ян-Кшиштоф Ардановский, слова которого передает Interia.

«Регистрация в налоговых раях, например на Кипре, приводит к тому, что эти компании даже не участвуют в доходах украинского бюджета. Украинцы просят по всему миру денег на войну, а те, кто у них зарабатывает дешевой рабочей силой и энергией, не платят налогов, потому что государство коррумпировано до дна», — сказал Ардановский.

21 февраля протестующие польские фермеры на границе с Украиной использовали пророссийские транспаранты, а также плакаты против Киева и Брюсселя.

Отмечалось, что Украина с 1 января 2024 года остановила экспорт своей сельскохозяйственной продукции непосредственно в Польшу, продовольствие следовало через республику только транзитом.

15 февраля генеральный инспектор Пентагона сообщил, что проверки передаваемой США помощи Украине привели к арестам и возбуждению уголовных дел.

Ранее в Киеве заявили, что польские фермеры решили унизить украинцев протестами на границе.

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