Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддержка Украины имеет огромную политическую цену для ЕС на фоне протестов фермеров в Европе и снижения уверенности на Западе в победе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте. Об этом пишет газета Magyar Nemzet со ссылкой на выступление главы венгерского кабмина на заседании партии «Фидес».

«Премьер-министр, как и раньше, подчеркнул необходимость перемен в Брюсселе… (По его словам. — прим. ред.) война не закончится, Европа становится все более обремененной, потому что финансовая поддержка Украины уменьшится из-за споров вокруг президентских выборов в Америке. Поддержка украинцев имеет огромную политическую цену. Фермеры бунтуют по всей Европе, и постепенно никто не верит в победу украинцев», — говорится в сообщении издания.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщал, что Будапешт огорчен тем, что Европейский союз (ЕС) продолжает санкционную политику в отношении России вместо того, чтобы подумать над планом мирного урегулирования украинского кризиса.

По его словам, вторая годовщина начала военных действий на Украине должна стать поводом для европейского руководства содействовать прекращению боевых действий и мирным переговорам.

Ранее в Венгрии заявили, что Запад воюет с РФ с помощью своего оружия.