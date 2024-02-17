В Венгрии заявили, что Запад воюет с РФ с помощью своего оружия

Министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки высказал мнение, что Запад ведет войну против России на Украине с помощью своего оружия и денег. Его слова в ходе выступления на «Форуме лидеров венгерского бизнеса — 24» в Будапеште передает ТАСС.

По словам министра, события на Украине являются «ужасной бойней», и они изменили баланс сил и экономическую ситуацию в Европе

«Мы, Запад, ведем войну, в которой украинцы сражаются с помощью западных денег, западного оружия и западных боеприпасов», — сказал Салай-Бобровницки, отметив, что при этом ни системы вооружений, ни боеприпасы, ни другие материалы, имевшиеся в распоряжении Запада, не были стратегически подготовлены к ведению военных действий на Украине.

Министр подчеркнул, что позиция Венгрии в отношении конфликта на Украине остается неизменной: необходимы немедленное прекращение огня и мирные переговоры.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что украинский конфликт не закончится в 2024 году.

Премьер Венгрии также счел лучшей для Украины роль буфера между РФ и Западом. По его мнению, если этого не произойдет, украинские власти потеряют свою страну. Орбан также подчеркнул, что Россия никогда не примет членство Киева в ЕС и НАТО.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.