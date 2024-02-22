В Италии рассказали о соглашении по безопасности с Украиной

Будущее соглашение Италии и Украины по вопросам безопасности не является юридически обязывающим, документ не предусматривает гарантий политической или военной поддержки. Об этом, выступая в парламенте, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, его слова приводит РИА Новости.

«Наше соглашение… не будет юридически обязывающим. Из текста не вытекают никакие международно-правовые или финансовые обязательства. Не предусматривается автоматических гарантий политической или военной поддержки», — заявил министр.

Он отметил, что аналогичный вид имеют соглашения Киева с Берлином и Парижем.

До этого Украина и Франция подписали соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности. Франция продолжит поддержку Украины в сферах поставок техники, обучения военных и помощи гражданским, заверил Макрон. В документе содержится норма о выделении Украине военной помощи на сумму €3 млрд.

Также двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности подписали Украина и Германия. Согласно документу, Германия обязуется развивать вооруженные силы Украины, оказывать дипломатическую и экономическую поддержку, содействовать в разминировании страны и восстановлении инфраструктуры. Украина обязалась продолжать реформы, которые должны обеспечить ей вступление в ЕС.

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