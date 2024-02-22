Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Италии рассказали о соглашении по безопасности с Украиной

МИД Италии: соглашение Рима и Киева не гарантирует военной поддержки Украине

close
100%
Roberto Monaldo/Global Look Press

Будущее соглашение Италии и Украины по вопросам безопасности не является юридически обязывающим, документ не предусматривает гарантий политической или военной поддержки. Об этом, выступая в парламенте, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, его слова приводит РИА Новости.

«Наше соглашение… не будет юридически обязывающим. Из текста не вытекают никакие международно-правовые или финансовые обязательства. Не предусматривается автоматических гарантий политической или военной поддержки», — заявил министр.

Он отметил, что аналогичный вид имеют соглашения Киева с Берлином и Парижем.

До этого Украина и Франция подписали соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности. Франция продолжит поддержку Украины в сферах поставок техники, обучения военных и помощи гражданским, заверил Макрон. В документе содержится норма о выделении Украине военной помощи на сумму €3 млрд.

Также двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности подписали Украина и Германия. Согласно документу, Германия обязуется развивать вооруженные силы Украины, оказывать дипломатическую и экономическую поддержку, содействовать в разминировании страны и восстановлении инфраструктуры. Украина обязалась продолжать реформы, которые должны обеспечить ей вступление в ЕС.

Ранее Зеленский рассказал , когда украинские беженцы смогут вернуться домой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами