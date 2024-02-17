Зеленский рассказал, когда украинские беженцы смогут вернуться домой

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что миллионы украинских беженцев смогут вернуться домой в том случае, если у Украины будет достаточно систем противовоздушной обороны. Об этом он сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности, его слова приводит украинское издание «Украинская правда».

«Если будет достаточно систем ПВО в Украине, мы сможем вернуть домой миллионы украинцев, миллионы наших людей, наших беженцев», — сказал Зеленский.

До этого президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали в Париже соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами.

В этот же день Украина и Германия также подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. В офисе украинского президента заявили, что «беспрецедентное соглашение» между ФРГ и Украиной будет действовать в течение 10 лет с момента подписания и Германия будет оказывать поддержку Киеву во время всего срока действия.

Ранее биограф Зеленского заявил о признаках истощения у президента Украины.