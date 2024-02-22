Медведев считает, что такие, как Байден, представляют угрозу миру

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал президента США Джо Байдена угрозой человечеству. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом Медведев прокомментировал выступление главы Белого дома, в котором тот оскорбил президента России Владимира Путина. При этом Байден в своем выступлении пришел к выводу, что «экзистенциальной угрозой человечеству» является климат.

«В отличие от того, что заявил президент Соединенных Штатов, экзистенциальную угрозу представляет не климат, а бесполезные старики, такие как Байден, которые впали в маразм и готовы начать войну против РФ», — отметил Медведев.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ругательства президента США в адрес российского коллеги Владимира Путина унижают Америку.

Накануне Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, назвал Владимира Путина «сумасшедшим сукиным сыном».

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором» после встречи с ним в Сан-Франциско.