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Медведев считает, что такие, как Байден, представляют угрозу миру

Медведев заявил, что угрозу миру представляет не климат, а такие, как Байден

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Kevin Lamarque/Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал президента США Джо Байдена угрозой человечеству. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом Медведев прокомментировал выступление главы Белого дома, в котором тот оскорбил президента России Владимира Путина. При этом Байден в своем выступлении пришел к выводу, что «экзистенциальной угрозой человечеству» является климат.

«В отличие от того, что заявил президент Соединенных Штатов, экзистенциальную угрозу представляет не климат, а бесполезные старики, такие как Байден, которые впали в маразм и готовы начать войну против РФ», — отметил Медведев.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ругательства президента США в адрес российского коллеги Владимира Путина унижают Америку.

Накануне Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, назвал Владимира Путина «сумасшедшим сукиным сыном».

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором» после встречи с ним в Сан-Франциско.

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