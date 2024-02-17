В Германии заявили о сохранении разделительных линий в Европе на десятилетия

Разделительные линии, возникшие в Европе из-за украинского конфликта, сохранятся на долгие годы. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает ТАСС.

«В Европе мы будем видеть разделительные линии в течение десятилетий», — сказал Писториус.

По мнению министра, раздел пролегает сейчас и будет пролегать в будущем между Россией с одной стороны и противодействующими ей странами Евросоюза — с другой. При таком положении дел Европе следует выделять больше ресурсов на военное сдерживание.

17 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Европы должны отказаться от нейтралитета по поводу украинского конфликта и в ЕС не должно оставаться «серых зон» в его оценке.

В тот же день на Мюнхенской конференции заявили о неготовности принять Украину в НАТО до тех пор, пока продолжается конфликт с Россией.

Ранее Зеленский в Мюнхене запутался в заявлениях о том, сможет ли Украина победить.