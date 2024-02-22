Медведев рассказал о своих либеральных взглядах

Заместитель руководителя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ рассказал, считает ли себя либеральным политиком. Его слова приводит Kp.ru.

По его словам, те, кто хотел в нем видеть либерального политика, в основном это представители Запада или какие-то круги в России, они это видели.

«Значит, я на самом деле каким был, таким и остался, как говорят в русском народе», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что в связи с происходящим сейчас вокруг Российской Федерации, из-за того, что со страной обошлись несправедливо, его оценки изменились, стали более жесткими.

При этом Медведев отметил, что у него, как и любого политика, были иллюзии или другие представления, «но они не сильно поменялись».

В этом же интервью Медведев заявил, что не может считать Украину в полном смысле страной.

Ранее Медведев заявил, что ядерные державы никогда не проигрывали войны за защиту Отечества.