Адвокаты Хантера Байдена утверждают, что прокуроры перепутали фото опилок и кокаина

Адвокаты Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, заявили, что американская прокуратура перепутала фотографии опилок с кокаином во время досмотра содержимого контента в его телефоне. Об этом сообщает телеканал NBC.

«Федеральные прокуроры ошибочно заявили в судебном документе, что опилки на фотографиях, которые они нашли при обыске электроники Хантера Байдена, были кокаином», — говорится в сообщении телеканала, который ссылается на адвокатов сына президента США.

В середине февраля сообщалось, что в отчете министерства юстиции США обнаружены фотографии в телефоне Хантера Байдена, сына президента Джо Байдена, которые могут быть свидетельством употребления им наркотических веществ. Согласно документу, фотографии были сделаны им в конце 2018 года. На снимках видны пакетики с наркотиками (предположительно, кокаин и крэк-кокаин) и принадлежности для их употребления.

К отчету также приложены скриншоты переписок Хантера Байдена, где он рассказывает о своем употреблении наркотиков и интересуется их приобретением.

Хантер Байден отказывается признавать свою вину в том, что в октябре 2018 года он якобы лгал о своем употреблении наркотиков при покупке оружия. В своих мемуарах, однако, он признал, что в то время страдал от наркозависимости.

Ранее в США назвали Хантера Байдена трусом после того, как он сбежал из конгресса.