В США назвали Хантера Байдена трусом после того, как он сбежал из конгресса

Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин назвала сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена трусом, поскольку тот покинул конгресс после того, как Грин стала задавать ему вопросы. Слова конгрессвумен приводит американский телеканал Fox News.

«Какой трус… Он (Хантер Байден. – Прим. ред.) выглядел как ребенок, закатывающий истерику, когда его наконец поймали и у него были неприятности. И это было действительно показательно, когда он ушел», — заявила Грин.

До этого Хантер Байден сбежал из зала в конгрессе США, где рассматривают вопрос о его привлечении за неуважение к конгрессу, до того, как конгрессвумен Марджори Тейлор Грин стала задавать ему вопросы.

Как только политик начала вступительную речь, Байден-младший и свита его адвокатов молча поднялись со своих мест и покинули помещение, что спровоцировало ажиотаж среди заседавших.

Ранее в США назвали Хантера Байдена «избалованным мальчишкой».