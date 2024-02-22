Стало известно о наиболее предпочтительном кандидате на замену Столтенбергу

Более 20 стран НАТО поддержали кандидатуру исполняющего обязанности премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека Североатлантического альянса, кандидатура Рютте является наиболее предпочтительной. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«После очень интенсивных раундов обсуждений между союзниками мы сейчас подошли к моменту, когда более 20 союзников по НАТО готовы поддержать премьер-министра Рютте в качестве следующего генерального секретаря… Поддержка его кандидатуры набирает обороты», — говорится в сообщении издания.

Согласно правилам НАТО, кандидатура генерального секретаря должна быть выбрана «консенсусом», это означает, что Рютте все еще должен заручиться поддержкой всех остальных стран.

Отмечается, что, по словам официальных лиц, имя Рютте является единственным выдвинутым правительствами 31 члена альянса на замену нынешнему генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, который занимает эту должность с 2014 года.

До этого президент США Джо Байден поддержал кандидатуру Рютте на пост генерального секретаря НАТО.

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