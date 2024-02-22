Байден назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном»

Президент США Джо Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, назвал российского президента Владимира Путина «сумасшедшим сукиным сыном». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналистский пул Белого дома.

«У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству является климат», — сказал Байден.

В настоящее время американский президент находится в предвыборном турне по западному побережью США.

В марте 2022 года Джо Байден во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины назвал российского президента Владимира Путина «мясником».

Британское издание The Times писало, что высказывания президента Соединенных Штатов о российском лидере могут быть самой крупной оплошностью за всю его карьеру.

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором» после встречи с ним в Сан-Франциско.