Трасс назвала причины обреченности Запада

Во многих странах мира к власти пришли леворадикалы и если консерваторы не перехватят у них инициативу, то «Запад будет обречен». С таким заявлением выступила бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Запад обречен, если консерваторы вновь не победят и не будут готовы бросить вызов институтам, захваченным левыми», — утверждает она.

По мнению экс-министра, ультралевые слишком долго находились у власти и результаты такого положения дел «слишком очевидны». Например, прошедшие по всему миру акции в поддержку Палестины и проблемы с незаконными мигрантами. Даже в Соединенном Королевстве, где власть принадлежит консерваторам, «левые удачно используют суды», чтобы осложнять депортацию нелегальных выходцев из других стран.

«Необходимо бороться с пагубными идеями левых», — резюмировала Трасс.

В апреле Трасс захотела обвинить западных лидеров в слабости и несостоятельности.

Ранее в Норвегии глава леворадикальной партии ушел с поста из-за скандала после кражи очков.