Американская разведка доложила ЕС об исходящей от РФ «угрозе»

Американские спецслужбы предупредили своих европейских союзников об угрозе, исходящей со стороны России, о которой им самим пока мало известно. Такая информация появилась в газете The New York Times (NYT).

«Если Россия собирается запустить ядерное оружие на орбиту, то она, вероятно, сделает это в текущем году», — отмечается в материале.

В статье поясняется, что речь идет о потенциальном размещении Россией ядерного оружия в космосе в 2024 году. При этом американские разведывательные службы резко разделились во мнениях по поводу того, что «именно планирует сделать» российский президент Владимир Путин.

«Вместо этого РФ может запустить на орбиту безобидную «пустышку» боеголовки, чтобы заставить Запад гадать», — пишет газета.

Согласно информации издания, американские чиновники признают, что у них не хватает доверия к собственному анализу вероятности запуска ядерного оружия РФ на орбиту.

В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Путин никогда не угрожал западным странам применением ядерного оружия.

Ранее Путин сообщил об обновлении стратегического ядерного арсенала России на 95%.