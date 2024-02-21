Госдеп США посчитал подаренный Путиным лидеру КНДР Aurus нарушением санкций ООН

Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что передача Россией автомобиля Aurus главе Северной Кореи Ким Чен Ыну являются нарушением санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР. Об этом со ссылкой на регулярный брифинг Миллера для журналистов сообщает ТАСС.

По словам официального представителя Госдепа, резолюции Совбеза ООН требуют от всех стран-участниц международного сообщества ввести запрет на поставку Пхеньяну как транспортных средств, так и автомобилей класса люкс. Миллер отметил, что если информация о передаче КНДР автомобиля Aurus является правдивой, то Москва в очередной раз нарушает резолюции Совбеза ООН, за которые сама и проголосовала.

Ранее Южная Корея раскритиковала КНДР за подарок от российского лидера Владимира Путина, поскольку с точки зрения Сеула, он может нарушать резолюции Совбеза ООН.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства.

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.