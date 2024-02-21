Сообщения о смерти Сальдо назвали фейком

Информация о гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, распространяемая проукраинскими Telegram-каналами, является фейком. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко.

«Владимир Васильевич [Сальдо] дал мне поручение сделать скриншот [этой ложной информации] и добавить очередное сообщение о его гибели в наш архив с фейками о «ликвидации», — пояснил он.

Официально известно, что главу Херсонской области отравил человек, которому он доверял. По словам Сальдо, отравитель сделал это за крупную сумму денег. По неофициальной версии, это был повар чиновника.

Для отравления использовался рицин — белковый яд растительного происхождения, который запрещен международной Конвенцией о химическом оружии.

Сальдо перевезли в реанимацию токсикологического отделения московского НИИ им. Склифосовского с диагнозом «отравление неизвестным веществом». Он вернулся к работе лишь 19 сентября 2022 года.

Ранее Сальдо опубликовал видео с российским флагом в Крынках.