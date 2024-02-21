Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Сообщения о смерти Сальдо назвали фейком

Пресс-секретарь Сальдо назвал сообщения о его гибели фейком украинских каналов

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Информация о гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, распространяемая проукраинскими Telegram-каналами, является фейком. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко.

«Владимир Васильевич [Сальдо] дал мне поручение сделать скриншот [этой ложной информации] и добавить очередное сообщение о его гибели в наш архив с фейками о «ликвидации», — пояснил он.

Официально известно, что главу Херсонской области отравил человек, которому он доверял. По словам Сальдо, отравитель сделал это за крупную сумму денег. По неофициальной версии, это был повар чиновника.

Для отравления использовался рицин — белковый яд растительного происхождения, который запрещен международной Конвенцией о химическом оружии.

Сальдо перевезли в реанимацию токсикологического отделения московского НИИ им. Склифосовского с диагнозом «отравление неизвестным веществом». Он вернулся к работе лишь 19 сентября 2022 года.

Ранее Сальдо опубликовал видео с российским флагом в Крынках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами