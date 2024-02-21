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Фракция «Слуга народа» впервые с начала СВО встретилась с Зеленским

Арахамия: фракция «Слуга народа» впервые с начала СВО встретилась с Зеленским

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с фракцией пропрезидентской партии «Слуга народа». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

По его словам, эта встреча, которая стала первой с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, «была запланирована еще в конце прошлого года, но график президента разрешил ее провести только сейчас».

«Цель встречи – синхронизация всех наших усилий и усиление отдельных направлений работы», – написал Арахамия.

Он заявил, что участники встречи «говорили о фронте, экономике, помощи партнеров, сохранении единства в обществе», а также «о задачах для парламента и депутатов по этим направлениям».

Ранее стало известно, что украинский президент впервые с начала СВО назначил созыв фракции партии «Слуга народа».

До этого газета The Wall Street Journal, ссылаясь на книгу американского журналиста Саймона Шустера, писала, что Зеленский злоупотреблял властью для устранения оппозиции на Украине.

Ранее политолог назвал два способа, как Зеленского могут лишить должности президента Украины.

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