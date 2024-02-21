Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Блинкен заявил об отсутствии условий для переговоров по Украине

Блинкен заявил главе Бразилии, что не видит условий для переговоров по Украине

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, что не видит перспектив переговоров по перемирию на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента подчеркнул, что Блинкен сказал бразильскому лидеру, что Вашингтон «не видит условий» для дипломатии в отношении конфликта на Украине.

Накануне в США заявили о нежелании делить мир на обособленные блоки. Такое заявление Блинкен сделал на Мюнхенской конференции по безопасности. Госсекретарь заявил, что формирование коалиций с игроками, обладающими собственными возможностями и опытом в решении тех или иных вопросов, соответствует интересам американского народа.

До этого Блинкен ушел от ответа на вопрос о ядерном статусе Украины. Он заметил, что многие страны оказывают Киеву поддержку,

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами