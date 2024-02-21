Блинкен заявил об отсутствии условий для переговоров по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, что не видит перспектив переговоров по перемирию на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента подчеркнул, что Блинкен сказал бразильскому лидеру, что Вашингтон «не видит условий» для дипломатии в отношении конфликта на Украине.

Накануне в США заявили о нежелании делить мир на обособленные блоки. Такое заявление Блинкен сделал на Мюнхенской конференции по безопасности. Госсекретарь заявил, что формирование коалиций с игроками, обладающими собственными возможностями и опытом в решении тех или иных вопросов, соответствует интересам американского народа.

До этого Блинкен ушел от ответа на вопрос о ядерном статусе Украины. Он заметил, что многие страны оказывают Киеву поддержку,

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.