Команда экс-премьера Британии отрицает, что он просил у Карлсона деньги за интервью

В команде бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона отрицают, что он запросил у американского журналиста Такера Карлсона $1 млн за интервью с разъяснением позиции по поводу конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя экс-премьера.

«Эта версия не соответствует действительности», — приводит телеканал слова представителя.

До этого Карлсон сообщил, что Джонсон запросил у него $1 млн за интервью с разъяснением позиции по Украине.

После того, как за интервью с российским президентом Владимиром Путиным Джонсон назвал Такера «орудием Кремля», журналист отправил запрос на проведение интервью с экс-премьером. Первоначально Такеру отказали, но затем советники Джонсона выдвинули финансовые условия. По их словам, бывший премьер согласен дать интервью Такеру, но только если журналист заплатит $1 млн в золоте или биткоинах.

Такер отметил, что российский лидер не просил у него денег за интервью и назвал Джонсона «скользким и неприятным типом», который несет прямую ответственность за страдания людей в украинском конфликте.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».