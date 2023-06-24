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Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора»

Журналист Такер Карлсон: Вашингтон пытается списать ситуацию в США на теории заговора из РФ

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Global Look Press

Экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что власти США пытаются списать ситуацию в стране на теории заговора из России. Соответствующее заявление он сделал в новом выпуске своего шоу Tucker on Twitter.

Журналист попросил американцев представить, что они находятся в летящем самолете, как вдруг в салоне появляется запах дыма и возникает пожар, но пассажиры игнорируют эту ситуацию.

«И вот, вы, начиная уже паниковать, подзываете бортпроводницу. «В салоне дым!» — говорите вы ей, будто бы она сама этого не понимает. Но стюардесса лишь одаривает вас злобным взглядом: «А ну, замолчите, расист! — отвечает она. — Это опасная теория заговора, которую придумали русские. Прекратите распространять дезинформацию!» — сказал Карлсон.

По его мнению, подобный сценарий хорошо описывает жизнь в Соединенных Штатах.

«Кажется, все вокруг как-то ветшает и чахнет, вы нутром чувствуете, что происходит что-то очень нехорошее, и все свидетельства указывают на то, что так и есть, но люди у руля этого признавать ни за что не хотят», — заявил бывший ведущий Fox News.

Ранее телеканал Fox News обвинил ведущего Карлсона в нарушении контракта из-за запуска его нового шоу Tucker on Twitter.

Бывший работодатель пригрозил Карлсону последствиями из-за запуска его собственного шоу в социальной сети. При этом адвокаты телеведущего заявили, что любые судебные иски со стороны Fox News будут рассматриваться как нарушение первой поправки конституции США, которая гарантирует свободу слова.

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