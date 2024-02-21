В Эстонии предложили хранить в бункерах на границе с РФ варенье и картошку

Глава министерства обороны Ханно Певкур предложил эстонским гражданам хранить картошку и варенье в бункерах, которые правительство страны вскоре планирует построить на границе с Россией. Слова министра приводит портал Postimees.

«Эти бункеры строятся в мирное время, и, будем надеяться, что они никогда нам не пригодятся… Они могут хранить там варенье или картошку до тех пор, пока бункеры не понадобятся стране в целях обороны. А когда понадобятся, тут уж мы попробуем договориться с владельцами: останется там картошка или нет», — сказал Певкур.

До этого Певкур заявил, что Таллин продолжит строительство «линии обороны» и бункеров на границе с РФ несмотря на заявление президента России Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону об отсутствии каких-либо территориальных претензий к Польше, Латвии и другим странам.

Также Певкур ранее сообщал, что создание прибалтийскими странами «линии обороны», в рамках которой Эстония намерена построить 600 бункеров на границе с Россией, не связано с реальной угрозой войны.

Ранее в Литве предложили строить бункеры на границе с Россией.