В Литве предложили строить бункеры на границе с Россией

Глава Комитета по национальной безопасности сейма Литвы Лауринас Касчюнас заявил о возможности построить бункеры на границе с Россией и Белоруссией. Его слова приводит агентство «Sputnik.Литва».

«Мы можем подумать об определенных инженерных решениях с использованием наших лесов, о более широком применении всех мелиораций в оборонных целях. Это то, что необходимо сделать… Железобетонные блоки, ежи, различные другие средства преграды сейчас производятся и будут складироваться в определенных местах, не всегда известных публике, чтобы в случае необходимости их можно было разместить и прикрыть огнем, если разведка сообщит, что есть опасность», — заявил Касчюнас.

Он напомнил, что в Эстонии обсуждают постройку 600 бункеров в приграничной зоне, по его мнению, в Литве также могут подумать о подобных инициативах.

До этого глава Минэкономики Литвы Аушрине Армонайте предложила брать денежные средства у граждан в качестве одного из источников финансирования оборонных нужд государства. Жители Литвы, по ее словам, могут «инвестировать в танк» свои деньги.

Ранее стало известно о планах Эстонии построить бункеры на границе с Россией.