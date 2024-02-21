У перебежчика Кузьминова мог быть тайный статус политического беженца в Испании

Погибший в Испании перебежчик Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет на Украину, мог иметь тайный статус политического беженца в королевстве. Об этом сообщает газета El Mundo.

По версии газеты, перебежчик обладал какой-либо государственной защитой в Испании. Официально власти королевства не потдверждали, что именно он был найден мертвым 13 февраля в провинции Аликанте.

Газета отмечает, что неизвестно, как Кузьминов попал Испанию и как долго находился на территории страны.

В сентябре прошлого года главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявило о том, что летчик Кузьминов 9 августа угнал вертолет Ми-8 и перегнал его в Харьковскую область с аэродрома в Курске. На борту, кроме Кузьминова, находились два члена экипажа, которых, по заявлению украинской разведки, убили при попытке оказать сопротивление. В октябре прошлого года неназванные офицеры российской военной разведки заявили в эфире канала «Россия 1», что в отношении летчика Максима Кузьминова «уже получен приказ», и он «не доживет» до суда. В феврале Кузьминов был найден мертвым в Испании.

Ранее сестра погибшего при угоне Ми-8 штурмана прокомментировала гибель перебежчика Кузьминова.