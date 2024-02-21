В Германии раскрыли принципы поддержки Украины в конфликте с РФ

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин намерен поддерживать Украину насколько это возможно, соблюдая условия, при которых ФРГ не станет стороной конфликта. Его слова передает ТАСС.

Как заявил Хебештрайт, Германия придерживается трех принципов.

Берлин поддерживает Украину настолько, насколько это возможно. Также ФРГ заботится о том, чтобы ни одна из стран НАТО не стала воюющей стороной в конфликте. Кроме этого, Германия на основе доверия согласовывает с союзниками, в первую очередь с США, свои действия, сказал Хебештрайт.

Ранее глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер усомнился, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут вести наступательные действия в 2024 году, поскольку стране не хватает боеприпасов и поддержки со стороны США.

До этого Олаф Шольц заявил журналистам, что поддержка, обещанная Европейским союзом и США Украине, сейчас недостаточна, поэтому нужно найти способ ее увеличения. Он указал, что Европа и США должны консолидировать поддержку Украины.

Ранее Шольц оценил последствия конфликта на Украине для Германии.