Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Германии раскрыли принципы поддержки Украины в конфликте с РФ

Кабмин ФРГ: Берлин поддерживает Киев настолько, чтобы не стать воюющей стороной

close
100%
Fabrizio Bensch/Reuters

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин намерен поддерживать Украину насколько это возможно, соблюдая условия, при которых ФРГ не станет стороной конфликта. Его слова передает ТАСС.

Как заявил Хебештрайт, Германия придерживается трех принципов.

Берлин поддерживает Украину настолько, насколько это возможно. Также ФРГ заботится о том, чтобы ни одна из стран НАТО не стала воюющей стороной в конфликте. Кроме этого, Германия на основе доверия согласовывает с союзниками, в первую очередь с США, свои действия, сказал Хебештрайт.

Ранее глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер усомнился, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут вести наступательные действия в 2024 году, поскольку стране не хватает боеприпасов и поддержки со стороны США.

До этого Олаф Шольц заявил журналистам, что поддержка, обещанная Европейским союзом и США Украине, сейчас недостаточна, поэтому нужно найти способ ее увеличения. Он указал, что Европа и США должны консолидировать поддержку Украины.

Ранее Шольц оценил последствия конфликта на Украине для Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами