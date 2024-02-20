Шольц оценил последствия конфликта на Украине для Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что последствия украинского конфликта сильно ударили по Германии, так как она не была готова к этой ситуации. Его слова приводит ТАСС.

«Последствия... сильно ударили по нам здесь, в Германии, поскольку мы были плохо подготовлены», — заявил он на конференции Федерального объединения работодателей Германии (BDA).

Он отметил, что правительство Германии достаточно быстро приняло необходимые меры для выправления ситуации. По его словам, «за рекордное время» были построены терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее стало известно, что Германия продолжает использовать российский газ. Топливо поступает в страну через СПГ-терминалы в Бельгии и Нидерландах. Отмечалось, что местные власти собираются способствовать запрету реэкспорта российского сырья на европейском уровне.

До этого депутат бундестага Сара Вагенкнехт выступила с критикой топливных санкции ФРГ в отношении России. Эффект от ограничений заключается лишь в росте стоимости энергоносителей для Германии, заявила политик.

Ранее были названы главные покупатели сжиженного газа из РФ в Европе.