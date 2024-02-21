Владимир Зеленский после возвращения из Мюнхена быстро покинул Киев, поскольку в столице Украины для него сложилась «сложная обстановка». Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем канале на You Tube.

«Причина, почему Зеленский вернулся из Германии в Киев, а затем сразу покинул город и уехал на фронт <…>, состоит в том, что он не хочет оставаться в Киеве», — считает Меркурис.

Он напомнил слушателям, что политический рейтинг президента Украины резко падает на фоне неудач ВСУ на фронте.

До этого сообщалось, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с декабря снизился на 13% на фоне отставки экс-главкому ВСУ Валерия Залужного.

Также британская газета Guardian писала, что поддержка Украины среди европейцев остается широкой, однако почти через два года боевых действий едва ли 10% опрошенных верят, что Киев сможет одержать победу в конфликте с Москвой, считая наиболее оптимальным вариантом «компромиссное урегулирование».

Ранее на Украине доля критикующих политику Киева впервые превысила 50%.