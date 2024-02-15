На Украине доля критикующих политику Киева впервые превысила 50%

Доля критикующих политику Киева украинцев впервые с 2022 года превысила 50%, в декабре 2023 года не одобряли действия властей 46% жителей Украины, на данный момент этот показатель составляет уже 56%. Об это говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС).

«Продолжает снижаться доля тех, кто считает, что дела развиваются в правильном направлении, и по сравнению с декабрем 2023 сейчас впервые больше тех, кто считает направление дел неправильным. Так, в декабре 2023 года 54% считали направление дел правильным, а сейчас показатель снизился до 44%. С 32% в декабре 2023 года до 46% в феврале 2024 года стало больше тех, кто считает направление дел неправильным», — говорится в исследовании.

Отмечается, что более критично настроены жители Запада Украины, где 55% «считают направление дел неправильным».

Опрос проводился в период с 5 по 10 февраля среди 1202 респондентов. Авторы подчеркнули, что «проведение опроса пришлось на период отставки В. Залужного». Данные о погрешностях исследования не приводятся.

До этого опрос того же института показал, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с декабря снизился на 13% на фоне отставки экс-главкому ВСУ Валерия Залужного.

Ранее военный эксперт предсказал судьбу Залужного после отставки.