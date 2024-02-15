Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На Украине доля критикующих политику Киева впервые превысила 50%

Опрос КМИС: впервые доля украинцев, критикующих политику властей, превысила 50%

close
100%
Телеграм-канал «Mash»

Доля критикующих политику Киева украинцев впервые с 2022 года превысила 50%, в декабре 2023 года не одобряли действия властей 46% жителей Украины, на данный момент этот показатель составляет уже 56%. Об это говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС).

«Продолжает снижаться доля тех, кто считает, что дела развиваются в правильном направлении, и по сравнению с декабрем 2023 сейчас впервые больше тех, кто считает направление дел неправильным. Так, в декабре 2023 года 54% считали направление дел правильным, а сейчас показатель снизился до 44%. С 32% в декабре 2023 года до 46% в феврале 2024 года стало больше тех, кто считает направление дел неправильным», — говорится в исследовании.

Отмечается, что более критично настроены жители Запада Украины, где 55% «считают направление дел неправильным».

Опрос проводился в период с 5 по 10 февраля среди 1202 респондентов. Авторы подчеркнули, что «проведение опроса пришлось на период отставки В. Залужного». Данные о погрешностях исследования не приводятся.

До этого опрос того же института показал, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с декабря снизился на 13% на фоне отставки экс-главкому ВСУ Валерия Залужного.

Ранее военный эксперт предсказал судьбу Залужного после отставки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами