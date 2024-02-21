Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Польского фермера с флагом СССР хотят посадить в тюрьму

Польскому фермеру с советским флагом грозит три года тюрьмы

close
100%
Grzegorz Celejewski/Agencja Wyborcza.pl/Reuters

Польскому фермеру с советским флагом грозит три года тюрьмы за демонстрацию коммунистической символики, что запрещено в Польше. Об этом сообщает портал Onet.

Речь идет об одном из протестующих польских фермеров, которые приняли участие в полной блокировке границ с Украиной при помощи сельхозтехники. Так, на одном из тракторов было послание, адресованное российскому президенту: «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями». На передней части машины также был прикреплен большой флаг СССР.

«Предварительно действия фермера квалифицируются как преступление по статье 256 УК Польши. Согласно этому положению, тот, кто публично пропагандирует нацистскую, коммунистическую, фашистскую или другую тоталитарную систему или разжигает ненависть на фоне национальных, этнических, расовых, религиозных различий, наказывается лишением свободы на срок до трех лет», — сообщает издание.

При этом отмечается, что на данный момент фермер с советским флагом не арестован — он был только задержан для дорожного контроля.

До этого в Польше произошел скандал из-за фермера, обратившегося к Путину.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами