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Додик рассказал о попытках навязать Республике Сербской санкции против РФ

Додик: Запад пытается заставить Республику Сербскую ввести санкции против РФ

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что западные страны «буквально каждый день» пытаются уговорить его ввести санкции в отношении РФ. Об этом сообщил Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

В среду, 21 февраля, политик провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Казани. В ходе встречи он рассказал, что руководство Республики Сербской старается «отбить любую возможность» по введению рестрикций.

«Они (западные государства — «Газета.Ru») стараются, каждый день буквально, нас на это уговорить», — подчеркнул Додик.

Также он добавил, что Республика Сербская твердо отказывается от движения в сторону вступления в НАТО. Но из-за этого она подвергается огромному давлению со стороны Североатлантического альянса, резюмировал президент.

До этого верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскрыл подробности о готовящемся пакете антироссийских санкций. Он отметил, что 13-й пакет рестрикций против РФ затронет предприятия оборонного комплекса и ряд компаний, которые уже находятся под ограничениями.

Ранее в Литве призвали начать разработку 14-го пакета санкций в отношении РФ.

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