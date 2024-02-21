Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Совфеде прокомментировали пессимизм ЕС по отношению к Украине

Сенатор Пушков: пропагандисты в ЕС сами не верят своим словам об Украине

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что европейские пропагандисты сами не верят в свои слова об Украине на фоне сообщений о снижении уверенности жителей ЕС в «победе» Украины в конфликте с Россией. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

«Год назад европейцы верили своей пропаганде. Сейчас уже нет. Да и сами европейские пропагандисты уже не верят в то, что говорят», — подчеркнул сенатор.

По словам Пушкова, за год уверенность европейцев в «победе» Украины снизилась примерно на 50% с 61% в 2023 году до 10% в начале 2024.

До этого газета Guardian сообщала, что поддержка Украины среди европейцев остается широкой, однако почти через два года боевых действий едва ли 10% опрошенных верят, что Киев сможет одержать победу в конфликте с Москвой, считая наиболее оптимальным вариантом «компромиссное урегулирование».

Ранее в Совфеде объяснили, для чего НАТО требует от Киева список целей на территории России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами