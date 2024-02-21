Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что европейские пропагандисты сами не верят в свои слова об Украине на фоне сообщений о снижении уверенности жителей ЕС в «победе» Украины в конфликте с Россией. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

«Год назад европейцы верили своей пропаганде. Сейчас уже нет. Да и сами европейские пропагандисты уже не верят в то, что говорят», — подчеркнул сенатор.

По словам Пушкова, за год уверенность европейцев в «победе» Украины снизилась примерно на 50% с 61% в 2023 году до 10% в начале 2024.

До этого газета Guardian сообщала, что поддержка Украины среди европейцев остается широкой, однако почти через два года боевых действий едва ли 10% опрошенных верят, что Киев сможет одержать победу в конфликте с Москвой, считая наиболее оптимальным вариантом «компромиссное урегулирование».

Ранее в Совфеде объяснили, для чего НАТО требует от Киева список целей на территории России.