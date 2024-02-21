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В Совфеде объяснили, для чего НАТО требует от Киева список целей на территории России

Сенатор Долгов: НАТО требует список целей от Киева для их корректировки

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Требование НАТО к Киеву предоставить список целей на территории России – это демонстрация того, что страны Запада уже не пытаются скрыть свою причастность к конфликту на Украине, которая выходит «за рамки прокси-форм», заявил сенатор Константин Долгов. Такой список мог понадобиться для их корректировки западными политиками, предположил он в беседе с газетой «Взгляд».

Страны Запада и раньше не особо стремились скрывать свою вовлеченность, поставляя Украине оружие и боеприпасы, напомнил сенатор.

«Требование НАТО предоставить список целей на территории России стало лишь очередным подтверждением их сопричастности к преступлениям Киева», – добавил он.

По мнению Долгова, список целей мог понадобиться НАТО для их корректировки. Западные политики, вероятно, стремятся избежать случаев, подобных атакам по гражданским объектам в Белгороде, предположил он.

«Впрочем, вряд ли это вызвано какими-то добрыми намерениями. Скорее всего, там боятся последствий, которые могут быть, если не удастся приструнить террористический запал Киева», – считает сенатор.

В целом Запад придерживается линии, направленной на «стратегическое поражение России», и в этом до достижения целей спецоперации не стоит ждать больших перемен, добавил Долгов. По-настоящему акценты своей политики Запад пересмотрит лишь после поражения Украины, убежден он.

Напомним, страны Запада потребовали от Украины не только предоставить список целей на территории России, но и обосновать целесообразность нанесения по ним ударов. Уточняется, что украинские военные должны применять поставляемые им ракеты под контролем специалистов из НАТО.

Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее заявил, что в ЕС планируют удар Украины по «сердцу России».

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