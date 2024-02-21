Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Германии усомнились, что Украина сможет наступать в 2024 году

Депутат бундестага Хофрайтер: Украина не сможет провести наступление в 2024 году

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер усомнился, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут вести наступательные действия в 2024 году, поскольку стране не хватает боеприпасов и поддержки со стороны США. Его слова приводит немецкий телеканал NTV.

«Крайне важно, чтобы украинская армия сумела удержать фронт в этом году…Если производство боеприпасов и другого оборудования в Европе за это время, как мы надеемся, увеличится, украинская армия сможет одержать верх в оборонной войне против России в 2025 году» – заявил Хофрайтер.

По его словам, «лучшее, чего Украина может достичь в ближайшие месяцы», это не дать России взять под контроль новые территории.

До этого корреспондент телеканала NBC Ричард Энгл заявил, что после сдачи города Авдеевка Украина может начать терять и другие территории.

«Как только вы начинаете терять территорию и как только вам приходится отступать, вы можете потерять ее довольно быстро. <…> Так что сейчас сложилась ситуация, когда украинские Вооруженные силы <…> отступают», — заявил Энгл.

Ранее стало известно, во сколько Германии обошелся конфликт на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами