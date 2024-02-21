В Германии усомнились, что Украина сможет наступать в 2024 году

Глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер усомнился, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут вести наступательные действия в 2024 году, поскольку стране не хватает боеприпасов и поддержки со стороны США. Его слова приводит немецкий телеканал NTV.

«Крайне важно, чтобы украинская армия сумела удержать фронт в этом году…Если производство боеприпасов и другого оборудования в Европе за это время, как мы надеемся, увеличится, украинская армия сможет одержать верх в оборонной войне против России в 2025 году» – заявил Хофрайтер.

По его словам, «лучшее, чего Украина может достичь в ближайшие месяцы», это не дать России взять под контроль новые территории.

До этого корреспондент телеканала NBC Ричард Энгл заявил, что после сдачи города Авдеевка Украина может начать терять и другие территории.

«Как только вы начинаете терять территорию и как только вам приходится отступать, вы можете потерять ее довольно быстро. <…> Так что сейчас сложилась ситуация, когда украинские Вооруженные силы <…> отступают», — заявил Энгл.

Ранее стало известно, во сколько Германии обошелся конфликт на Украине.