Сумма, в которую Германии обошелся украинский конфликт, уже превысила €200 млрд. Такое заявление сделал президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер, которого процитировала местная газета Rheinische Post.

«Прежде всего высокие затраты на электроэнергию [из-за кризиса на Украине] привели к снижению темпов экономического роста в ФРГ на 2,5 процентных пункта, или €100 млрд в 2022 году, и на столько же с 2023 года и до настоящего времени», — пояснил специалист.

20 февраля газета Bild со ссылкой на агентство Deutsche Presse-Agentur сообщила, что немецкое правительство планирует передать Киеву крылатые ракеты большой дальности Taurus. По информации журналистов, правящая в стране коалиция «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободно-демократическая партия Германии) подготовила секретное предложение о поставках данных снарядов в зону боевых действий. Ожидается, что уже на этой неделе в бундестаге состоится голосование по соответствующей инициативе.

Позже данную информацию прокомментировали в Совете Федерации РФ. Член верхней палаты российского парламента Алексей Пушков подчеркнул, что появление ракет Taurus на Украине не поможет ей изменить текущую обстановку на поле боя.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц оценил последствия украинского кризиса для Германии.