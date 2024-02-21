Зеленский пообещал «скорые шаги» в ответ на блокировку границы с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны в скором времени предпримут шаги в ответ на блокировку границы польскими фермерами. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Сегодня, кроме ежедневных тем, [обсуждалась] блокировка на польской границе. С чиновниками <…> подробно разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут очень скоро», — написал Зеленский.

До этого Зеленский назвал издевательством ситуацию на границе его страны с Польшей, где продолжается блокировка контрольно-пропускных пунктов (КПП).

«То, что происходит на нашей западной границе — границе с Польшей (блокирование польскими фермерами КПП на границе с Украиной. — «Газета.Ru») — нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное, <…> новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски», — сказал глава государства.

Он также отметил, что блокирование КПП на госгранице со стороны польских протестующих вызвано политическими процессами, а не экспортом украинской сельскохозяйственной продукции. По словам Зеленского, лишь 5% украинского агроэкспорта проходит через границу Польши.

Протесты польских фермеров возобновились с конца января, когда они перекрыли автостраду, ведущую с Украины в Варшаву, с помощью сотен тракторов. Конфликт усилился после того, как польские фермеры начали атаковать украинские фуры с зерном.

Ранее Зеленский обвинил Польшу в нарушении принципов солидарности из-за рассыпанного зерна.