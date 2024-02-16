Зеленский обвинил Польшу в нарушении принципов солидарности из-за рассыпанного зерна

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Польшу в нарушении принципов солидарности на фоне ситуации на границе, где бастуют фермеры. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на заявление главы государства.

Зеленский отметил, что поручил премьер-министру Денису Шмыгалю «срочно переговорить с польским коллегой».

«Мы в Украине воспринимаем как очевидное нарушение принципов солидарности происходящее и продолжающееся в отношении наших граждан и украинских грузов. Украинское зерно на асфальте – это не просто несколько драматических кадров. Это свидетельство того, как эмоции могут становиться опасными», — заявил Зеленский.

До этого мэр Львова Андрей Садовой назвал протестующих польских фермеров «пророссийскими провокаторами» после того, как они высыпали на дорогу украинское зерно возле КПП Ягодин — Дорогуск на границе.

9 февраля по всей Польше фермеры устроили протесты, перекрыли дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной с требованием прекратить импорт сельскохозяйственной продукции из этой страны.

Позднее сообщалось, что польские фермеры начали нападать на украинские грузовики с зерном и пытаться их опрокидывать.

Ранее в Польше извинились перед Украиной за рассыпанное зерно.