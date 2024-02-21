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В Германии сравнили вступление Украины в Евросоюз с морковкой для осла

Депутат бундестага Вейель сравнил вступление Киева в Евросоюз с морковкой ослу

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Global Look Press

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Харальд Вейель заявил, что вступление Украины в Европейский союз (ЕС) – это морковка для осла, поскольку членство Киева в политическом объединении не будет одобрено. Такой точкой зрения он поделился в беседе с «Лентой.Ru».

«Европейский союз подвесит возможность вступления в союз перед Украиной, как морковку перед ослом, но не отдаст ее», — сказал Вейель.

Депутат отметил, что для ФРГ присоединение Украины к Евросоюзу обойдется в десятки миллиардов ежегодно. Кроме того, такое развитие событий превратит страны ЕС в чистых доноров, подчеркнул парламентарий.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что стране хватит всего несколько лет, чтобы выполнить свои обязательства для вступления в Евросоюз. Вице-премьер добавила, что окончательное решение о присоединении Украины к Евросоюзу зависит не от Киева.

До этого вице-президент Европарламента (ЕП) Ян-Кристоф Этьен высказался против быстрого вступления Украины в Евросоюз.

Ранее экс-глава ЕК скептически отнесся к вступлению Украины в ЕС в ближайшие годы.

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