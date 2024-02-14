Экс-глава ЕК скептически отнесся к вступлению Украины в ЕС в ближайшие годы

Бывший глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил, что вступление Украины в Евросоюз маловероятно в ближайшие пять лет. Такую точку зрения он высказал в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

С его точки зрения, более реалистичным вариантом выглядит сближение Украины и Евросоюза, чем полноправное членство республики в политическом объединении в ближайшие три – пять лет.

Юнкер также высказал скептическое отношение к переговорам по членству Киева в ЕС. Он подчеркнул, что на Украине должны понимать, что «существуют предварительные условия, которые должны быть выполнены».

В противном случае Киев просто принесет в Евросоюз свои внутренние проблемы, отметил Юнкер.

До этого вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что стране хватит всего несколько лет, чтобы выполнить свои обязательства для вступления в Евросоюз. Вице-премьер добавила, что окончательное решение о присоединении Украины к Евросоюзу зависит не от Киева.

Ранее вице-президент Европарламента выступил против быстрого приема Украины в ЕС.