Более половины жителей Украины считают Венгрию враждебным государством

Венгрия вошла в пятерку стран, которые жители Украины считают враждебными, более 50% украинцев заявили, что считают Венгрию враждебным государством. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

«Абсолютное большинство украинцев считает враждебными странами РФ (97%), Белоруссию (90%), Иран (75%). Китай и Венгрия перешли в категорию скорее недружественных стран: 58% считают враждебным Китай, и 52% — Венгрию», — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что ранее эти два государства воспринимались «более нейтрально», поскольку Китай в июне 2023 года считали враждебным по отношению к Украине 34% жителей страны, а Венгрию воспринимали таковой 42% украинцев.

При этом дружественными странами украинцы назвали США, Германию, Польшу, Литву, Канаду и Японию.

«В целом большинство считает дружественными Украине США и Великобританию (по 81%), Германию (80%), Польшу и Литву (по 79%), Канаду (78%), Францию (70%), Японию (55%)», — сообщают авторы опроса.

Опрос проводился в период с 10 по 11 февраля 2024 года среди 1000 взрослых украинцев. Авторы сообщают, что погрешность исследования не превышает 3,1%.

До этого сообщалось, что поддержка Украины среди европейцев остается широкой, однако почти через два года боевых действий едва ли 10% опрошенных верят, что Киев сможет одержать победу в конфликте с Москвой, считая наиболее оптимальным вариантом «компромиссное урегулирование».

Ранее отмечалось, что почти половина опрошенных украинцев не доверяют единому телемарафону.