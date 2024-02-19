Почти половина опрошенных украинцев не доверяют единому телемарафону

Число граждан Украины, которые не доверяют единому новостному телемарафону, достигло 47%. Эти данные опроса опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

«С 2023 года прослеживается стабильное снижение доверия и по состоянию на февраль 2024 года мы впервые фиксируем отрицательный баланс доверия-недоверия» — уточнили в сообщении.

В конце 2023 года 43% респондентов доверяли телемарафону «Единые новости», а не доверяли – 38%. В начале февраля доля доверяющих сократилась до 36%. Социологи КМИС обратили внимание, что телемарафон вызывает все больше критических замечаний.

Накануне стало известно, что на Украине доля критикующих политику Киева впервые превысила 50%. Отмечается, что более критично настроены жители Запада Украины, где 55% «считают направление дел неправильным».

До этого опрос КМИС показал, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с декабря снизился на 13% на фоне отставки экс-главкому ВСУ Валерия Залужного.

Ранее социологи назвали причины миграции молодежи в мегаполисы.