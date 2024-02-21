Прокуратура Нью-Йорка пригрозила Трампу конфискацией имущества

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что потребует конфисковать активы кандидата в президенты США и экс-главы Белого дома Дональда Трампа, если он не выплатит около $355 млн по делу о махинациях с Trump Organization. Слова прокурора приводит телеканал ABC News.

По словам Джеймс, если политик не сможет погасить штраф, то прокуратура обратится в суд для принудительного исполнения решения и попросит арестовать его активы.

Прокурор уточнила, что конфискация может коснуться принадлежащего Трампу небоскреба на Уолл-стрит.

17 февраля суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Экс-президент США будет обязан выплатить штраф в $355 млн. Кроме того, ему запрещено занимать руководящие должности в компаниях штата Нью-Йорк в течение трех лет.

Телеканал Fox News назвал решение о взыскании с Трампа $355 млн «сталинским приговором».

Ранее стало известно, кого поддержат финансисты с Уолл-стрит на президентских выборах США.