Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Прокуратура Нью-Йорка пригрозила Трампу конфискацией имущества

ABC: прокуратура потребует конфисковать активы Трампа при невыплате $355 млн

close
100%
Mike Segar/Reuters

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что потребует конфисковать активы кандидата в президенты США и экс-главы Белого дома Дональда Трампа, если он не выплатит около $355 млн по делу о махинациях с Trump Organization. Слова прокурора приводит телеканал ABC News.

По словам Джеймс, если политик не сможет погасить штраф, то прокуратура обратится в суд для принудительного исполнения решения и попросит арестовать его активы.

Прокурор уточнила, что конфискация может коснуться принадлежащего Трампу небоскреба на Уолл-стрит.

17 февраля суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Экс-президент США будет обязан выплатить штраф в $355 млн. Кроме того, ему запрещено занимать руководящие должности в компаниях штата Нью-Йорк в течение трех лет.

Телеканал Fox News назвал решение о взыскании с Трампа $355 млн «сталинским приговором».

Ранее стало известно, кого поддержат финансисты с Уолл-стрит на президентских выборах США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами