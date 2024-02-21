Путин посетил Казанский авиационный завод

Президент России Владимир Путин во время посещения Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова встал за штурвал модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, Путин посетил один из новых цехов и осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М. Самолеты являются элементом так называемой ядерной триады России.

Отмечается, что Путин лично поднялся за штурвал одного из самолетов и провел там около 10 минут. Президент также предложил назвать ракетоносец в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

До этого президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в столицу Татарстана Казань.

Там он вместе с лидерами ряда иностранных государств примет участие в открытии международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Также в Казани президент должен провести ряд двусторонних встреч со своими коллегами.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.