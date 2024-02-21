Глава Еврокомиссии раскрыла цель очередного пакета санкций против РФ

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что 13-й пакет санкций против РФ в том числе призван «еще больше сократить» доступ России к беспилотникам. Об этом она написала на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я приветствую соглашение по нашему 13-му пакету санкций против России… Мы также еще больше сокращаем доступ России к беспилотникам», — написала глава Еврокомиссии.

По ее словам, в общей сложности по итогам принятия очередного пакета санкций против России под ограничения попали более 2000 физических и юридических лиц, и ЕС якобы «сохраняет высокое давление на Кремль».

До этого сообщалось, что послы Европейского Союза (ЕС) согласовали 13-й пакет антироссийских санкций, в который войдут около 200 физических и юридических лиц. Фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности также отмечала, что тринадцатый пакет санкций Евросоюза против РФ призван помешать обходу санкций с использованием третьих государств.

21 февраля заместитель министра иностранных дел Литвы Симонас Шатунас призвал ЕС задуматься об очередном пакете санкций против России, не дождавшись принятия 13-го пакета ограничений со стороны Евросоюза в отношении РФ.

Ранее Байден анонсировал возможное введение новых санкций против России.